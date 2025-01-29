'О, боже!' Усик назвал самого опасного соперника в карьере

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) назвал британца Дерека Чисору (35-13, 23 КО) самым сложным соперником в карьере. По словам украинца, именно боксер из Лондона наносил ему самые сильные удары, когда соперники сошлись на ринге в октябре 2020 года.

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Об этом Усик рассказал в интервью YouTube-каналу 3 Knockdown Rule, пишет портал secondsout.com. Наш соотечественник подчеркнул, что с уважением относится ко всем своим оппонентам, но выделил отдельно Чисору, так как в поединке против него чувствовал себя в опасности.

"Слушайте, я уважаю Тайсона Фьюри. Он великолепный боец, хороший человек, но мой противник. Очень жесткий парень. Очень умный… Да, бой с ним был самым тяжелым. Его удар? Я думаю, нет, не самый сильный. Я назову Дерека Чисора. Он очень жесткий парень. Его правая рука, его левая рука – это то, от чего бы я предпочел укрыться в блоке. Во время боя с ним я говорил себе: "О, боже! Это опасно! Двигайся, Саня!" – поделился эмоциями Усик.

Напомним, что Александр победил Дерека единогласным решением судей в своем втором поединке в супертяжелом дивизионе.

Ранее Усик определился со своим следующим соперником на профессиональном ринге и весовой категорией, где будет выступать. При этом он получил сенсационное предложение провести в Украине чемпионский бой в новом дивизионе.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Фрэнк Уоррен не видит предпосылок к тому, чтобы Александр Усик сменил весовую категорию.

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