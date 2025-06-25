Новый контракт! Криштиану Роналду определился с клубом, где продолжит карьеру

Криштиану Роналду собирается остаться в Саудовской Аравии как минимум до 2027 года. По информации инсайдера Фабрицио Романо, 40-летний форвард согласовывает продление контракта с "Аль-Насром". Как сообщает итальянский журналист, стороны уже проверяют документы, а сам игрок рассматривает возможность подписать соглашение еще на один или два сезона.

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Действующий контракт Роналду истекает 30 июня 2025 года. В случае продления до лета 2027-го Криштиану останется в клубе до 42 лет. Напомним, он присоединился к "Аль-Насру" в конце 2022 года и за сезон 2024/25 забил 35 голов и отдал 4 результативные передачи в 41 матче.

На фоне переговоров о новом контракте в клубе произошла очередная смена тренера. После неудачного сезона, в котором "Аль-Наср" вновь не смог выиграть чемпионат Саудовской лиги и отстал от победителя "Аль-Иттихада" на 14 очков, команду покинул Стефано Пиоли.

Это уже четвертый наставник, который уходит с поста с момента прихода Роналду в клуб. Ранее были уволены Руди Гарсия, Динко Еличич и Луиш Каштру.

Роналду кратко отреагировал на прощание с Пиоли, опубликовав в соцсетях сообщение: "Grazie per tutto" – "Спасибо за всё". По информации СМИ, отношения между ними были непростыми.

В марте этого года тренер заменил португальца в матче против "Аль-Холуда" (3:1), что вызвало недовольство звезды.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае этого года испанская Marca заявила, что отношения между португальцем и командой испортились, а поведение Криштиану после последней неудачи вызвало раздражение у руководства. Тогда клуб якобы поставил на паузу продление контракта, несмотря на то что стороны предварительно договорились о сотрудничестве до 2026 года.

Ранее болельщик снял, что сделал Роналду после пижонства перед вратарем сборной Украины. Видео собрало 780 000 просмотров за сутки.

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