Криштиану Роналду выгоняют из клуба – Marca

Карьера форварда "Аль-Насра" Криштиану Роналду в саудовском клубе оказалось под вопросом – "Аль Наср" до сих пор не завоевал ни одного титула, а после череды поражений руководство начало сомневаться в целесообразности присутствия звездного футболиста. По информации Marca, отношения между португальцем и командой испортились, а его поведение после последней неудачи вызвало раздражение у руководства.

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Решающим стало поражение от "Аль-Иттихада" в матче против бывшего партнёра Роналду Карима Бензема.

Это окончательно лишило "Аль-Наср" шансов на чемпионство и поставило под угрозу участие в международных турнирах в следующем сезоне. После финального свистка Роналду демонстративно покинул стадион в форме, не скрывая ярости.

Ранее команда также уступила японскому "Кавасаки" в Лиге чемпионов Азии — турнире, где считалась фаворитом.

Как сообщает издание, клуб поставил на паузу продление контракта, несмотря на то что стороны предварительно договорились о сотрудничестве до 2026 года. Внутри команды начались обсуждения будущего состава, а ситуация с Роналду требует прояснения. Хотя его приход стал важным шагом для развития саудовского футбола, ожидания по результатам так и не оправдались.

В феврале этого года известный инсайдер Николо Скира сообщил, что Роналду якобы согласовал новый двуггодичный контракт с "Аль-Насром" . При этом зарплата форварда будет около 200 миллионов евро в год. 40-летний португалец выступает за "Аль-Наср" с конца 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте болельщик снял, что сделал Роналду после пижонства перед вратарем сборной Украины. Видео собрало 780 000 просмотров за сутки

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