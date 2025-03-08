Не попало в трансляцию. Болельщик снял, что сделал Роналду после пижонства перед вратарем сборной Украины. Видео собрало 780 000 просмотров за сутки

В матче чемпионата Саудовской Аравии произошел любопытный момент с участием нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду и украинского голкипера "Аль-Шабаба" Георгия Бущана, который остался за кадром официальной трансляции. Однако один из болельщиков сумел его зафиксировать, а снятое видео быстро завирусилось в интернете.

Видео дня

На 40-й минуте встречи португальский форвард, оказавшись в офсайде, все же эффектно завершил атаку, переиграв футболиста сборной Украины. Несмотря на то, что эпизод не засчитали, Роналду явно получил удовольствие от момента. После удара он улыбнулся Бущану, и вратарь сборной Украины ответил тем же.

Запись этого момента, опубликованная в сети, быстро разошлась среди болельщиков. Менее чем за сутки видео собрало порядка 780 тысяч просмотров в TikTok, привлекая внимание фанатов Роналду и украинского вратаря. Встреча в итоге завершилась со счетом 2:2.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский вратарь "Аль-Шабаба" Георгий Бущан вынужден спасать команду в каждом матче, но из-за провалов в защите его статистика в чемпионате Саудовской Аравии выглядит неутешительно. 30-летний футболист сборной Украины еще не сыграл ни одного поединка на ноль, пропустил 10 голов в 5 встречах.

Ранее "Аль-Шабаб" опубликовал подборку лучших спасений ворот украинского голкипера Георгия в последнем матче чемпионата страны.

Напомним, что 29 января Георгий подписал контракт с "Аль-Шабабом" на два с половиной года.

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