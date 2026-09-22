"Новая любовница Путина" сделала новое заявление о полном отстранении от международных турниров по фигурному катанию

Российская фигуристка Камила Валиева, которая отбыла дисквалификацию за допинг, выразил надежду на восстановление так называемого нейтрального статуса. Спортсменка из РФ, которую отстранили от всех международных турниров за участие в кремлевской пропаганде, добавила, что ожидает решений по своей апелляции.

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Об это Валиева заявила в интервью каналу ДоброFON, пишет пропагандистское издание "Спорт-Экспресс". 20-летняя фигуристка из Казани подчеркнула, что ей очень хочеться снова выйти на международную арену, однако ей этого не произойдет планы на сезон останутся неизменными.

"Менялось настроение до всех новостей. Сейчас, конечно, в режиме ожидания. Если да, то, наверное, больше радости будет, что поедешь на международные соревнования, вспомнишь, что это, как это, насладишься. Если нет, то общая установка на сезон не поменяется", – сказала Валиева.

Напомним, что в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, взятой накануне Олимпиады-2022. Срок наказания завершился 25 декабря 2025 года, после чего фигуристка получила нейтральный статус. Однако уже 5 сентября Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал соответствующий допуск спортсменки к соревнованиям.

В феврале 2024-го Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

Кроме того, в своем Telegram-канале она публиковала пост в поддержку законопроекта о наказаниях за поиск "экстремистских" материалов в сети.

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