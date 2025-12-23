'Кто ему дал право? Что ему сделали россиянине?' Чемпион ОИ из РФ в припадке набросился на легенду спорта

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев нелепо возмутился высказыванием легенды мировых лыж Йоханнеса Клебо, который назвал правильным отстранение россиян от международных соревнований. Представитель страны-агрессорки злобно потребовал от норвежской звезды спорта замолчать и не критиковать атлетов из РФ.

Видео дня

Об этом Васильев в припадке заявил в комментарии пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот повторил традиционные кремлевские нарративы о якобы политизации спорта, а также обвинил Клебо в подыгрывании лидерам своей страны.

"Считаю, что спортсменам нельзя высказывать на политические темы. Потому что это лежит в основополагающих постулатах олимпийского движения: "Спорт вне политики". Спортсмен не в курсе всех деталей, почему и как отстраняли нас. На каких основаниях Клебо такое говорит? Кто ему дал право говорить, что это решение правильное? Что ему сделали российские спортсмены? Я считаю, что такие люди, как Клебо, – марионетки в руках тех, кто заказывает музыку", – сказал Васильев.

Ранее этот россиянин, известный своим неприкрытым шовинизмом, потребовал отстранять от турниров спортсменов, которые критикуют представителей РФ и страну-агрессорку в целом.

Как сообщал OBOZ.UA, Дмитрий Васильев выдал бред о том, что спортсмены, принимающие участие в Z-митингах в поддержку войны, "отстаивают свои права".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!