'Никаких российских атлетов': Магучих рассказала о категоричной позиции международной федерации

Президент Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) Себастьян Коу гарантировал украинским спортсменам, что представители России и Беларуси не будут соревноваться до окончания войны. Организация выступают с полной поддержкой наших соотечественников и не собирается допускать атлетов стран-агрессорок.

Об этом в интервью порталу sport-express.ua рассказала олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих. Рекордсменка мира в прыжках в высоту поблагодарила Коу за последовательную и жесткую позицию в отношении россиян и беларусов, а также за визиты в Украину.

"Я очень благодарна президенту Международной легкоатлетической федерации Себастьяну Коу за его стойкую позицию. Он поддерживает украинских легкоатлетов и проводит с нами встречи. В то же время подчеркивает, что никаких российских и белорусских атлетов на дорожке не будет до того момента, пока не закончится война. Кстати, Себастьян Коу приезжал и в Киев, и во Львов на чемпионат Украины в прошлом году", – сказала Магучих.

До этого Ярослава отказалась обсуждать свое фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпийских играх 2020 гола в японском Токио, которое вызвало шквал критики от украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих рассказала, что отец предлагал ей застраховать ноги. Также украинка рассказала, что на нее обрушились с оскорблениями после мирового рекорда в прыжках в высоту.

