Белодед дисквалифицировали на Олимпиаде-2024

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед не смогла пробиться в четвертьфинал Олимпийских игр 2024 года, которые в эти дни проходят во французской столице Париже. Наша соотечественница в поединке с Харукой Фунакубо из Японии заработала дисквалификацию в дополнительное время.

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Схватка в весовой категории до 57 килограмм получилась очень напряженной. Девушки не уступали друг другу в основные четыре минуты, получив по предупреждению за отсутствие активних действий. При этом результативные атаки спортсменкам также не удались – 0:0.

Однако в дополнительное время всего за минуту 23-летняя киевлянка получила еще две желтые карточки, которые автоматически привели к красной, дисквалификации и победе японки. Невыход в четвертьфинал означает, что Дарья не получит права даже на утешительные поединки и возможность побороться за "бронзу".

После поражения украинка не смогла сдержать эмоций – она обхватила голову руками и расплакалась. Напомним, что в стартовом поединке Игр в Париже Белодед победила, уничтожив соперницу всего за шесть секунд.

Как сообщал OBOZ.UA, японская дзюдоистка Ута Абе закатила истерику после того, как проиграла впервые за пять лет и вылетела с Олимпиады-2024.

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