Проиграла впервые за 5 лет: чемпионка ОИ-2020 устроила истерику после вылета с Олимпиады-2024. Фото и видео

Японская дзюдоистка Ута Абе не смогла сдержать эмоций после сенсационного вылета с Олимпиады-2024, которая в эти дни проходит в Париже. 24-летняя спортсменка, которая защищала звание чемпионки Токио-2020 в весовой категории до 52 килограмм, неожиданно проиграла уже в 1/8 финала.

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Абе прошла первый раунд соревнований, однако затем не смогла справиться с представительницей Узбекистана Диерой Келдиеровой, которой уступила со счетом 1:10. После того, как японка осознала поражение и крушение олимпийских надежд, с ней случилась настоящая истерика.

Спортсменка разрыдалась на плечах у своего тренера и долго не хотела покидать помост. Зал старался поддержать Абе и устроил ее овации. Для японской дзюдоистки это поражение стало первым с ноября 2019 года, когда на домашнем для себя этапе Большого шлема в Осаке она проиграла сопернице из Франции.

Келдиерова же неожиданно стало олимпийской чемпионкой, принеся Узбекистану первую медаль Парижа-2024. В финале турнира она одолела Дистрию Красники из Косово.

Как сообщал OBOZ.UA, на Олимпийских играх 2024 года в Париже произошла грандиозная сенсация в фехтовании.

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