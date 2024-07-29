Белодед стартовала с победы за 6 секунд на Олимпиаде-2024. Видео

Лучшая дзюдоистка Украины Дарья Белодед феерически стартовала на Олимпийских играх 2024 года в Париже. В стартовой схватке на соревнованиях 23-летняя киевлянка всего лишь за шесть секунд расправилась с соперницей из Кирибати Нерой Тейбвой – 10:0.

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Наша соотечественница начала олимпийский турнир с 1/16 финала в весовой категории до 57 килограмм. Украинка толком даже не успела прочувствовать атмосферу соревнований, проведя успешны иппон уже на стартовых секундах поединка, заставив судью зафиксировать ее блестящую победу.

Следующей соперницей Белодед станет японка Харука Фунакубо. Это будет первый поединок девушек друг против друга.

Для украинки это уже вторые Олимпийские игры в карьере. В Токио-2020 Дарья выступала в весовой категории до 48 килограмм. Тогда наша соотечественница в напряженном поединке за "бронзу" вырвала победу иппоном за четыре минуты.

Как сообщал OBOZ.UA, японская дзюдоистка Ута Абе закатила истерику после того, как проиграла впервые за пять лет и вылетела с Олимпиады-2024.

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