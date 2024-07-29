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Белодед стартовала с победы за 6 секунд на Олимпиаде-2024. Видео

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
13,3 т.
Белодед стартовала с победы за 6 секунд на Олимпиаде-2024. Видео

Лучшая дзюдоистка Украины Дарья Белодед феерически стартовала на Олимпийских играх 2024 года в Париже. В стартовой схватке на соревнованиях 23-летняя киевлянка всего лишь за шесть секунд расправилась с соперницей из Кирибати Нерой Тейбвой – 10:0.

Видео дня

Наша соотечественница начала олимпийский турнир с 1/16 финала в весовой категории до 57 килограмм. Украинка толком даже не успела прочувствовать атмосферу соревнований, проведя успешны иппон уже на стартовых секундах поединка, заставив судью зафиксировать ее блестящую победу.

Белодед стартовала с победы за 6 секунд на Олимпиаде-2024. Видео
Белодед стартовала с победы за 6 секунд на Олимпиаде-2024. Видео

Следующей соперницей Белодед станет японка Харука Фунакубо. Это будет первый поединок девушек друг против друга.

Белодед стартовала с победы за 6 секунд на Олимпиаде-2024. Видео

Для украинки это уже вторые Олимпийские игры в карьере. В Токио-2020 Дарья выступала в весовой категории до 48 килограмм. Тогда наша соотечественница в напряженном поединке за "бронзу" вырвала победу иппоном за четыре минуты.

Как сообщал OBOZ.UA, японская дзюдоистка Ута Абе закатила истерику после того, как проиграла впервые за пять лет и вылетела с Олимпиады-2024.

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