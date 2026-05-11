'Ничего не будет': появились новый детали о назначении итальянца Мальдеры новым тренером сборной Украины

Новый главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера возглавит команду на постоянно основе, а не в статусе исполняющего обязанности, о чем появлялась информация. 54-летний специалист станет первым в истории иностранным наставником в истории "сине-желтых" и будет представлен в своей должности в ближайшее время.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил известный журналист и инсайдер Игорь Бурбас. По его словам, Мальдере не придется доказывать свое право стать новым тренером украинской сборной после отставки Сергея Реброва в июньских товарищеских матчах.

"Из моих инсайдов могу сказать, что контракт должен быть у Андрея Мальдеры полноценным, потому что сейчас ходят слухи, якобы он временный, исполняющий обязанности на два матча. И, мол, смотря, как он себя проявит, заслужит новый контракт или нет. Но ничего такого не будет. Сразу без всяких "и.о." полноценный главный тренер", – сказал Бурбас.

Отметим, что ранее в медиа были озвучены имена специалистов, которые войдут в штаб Мальдеры. Первый матч на своем посту итальянец проведет 31 мая, когда "сине-желтые" сыграют спарринг с Польшей. А 7 июня сборная проведет встречу с Данией.

