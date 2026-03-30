Нервничал и заикался: Ребров выступил с заявлением о карьере в сборной Украины. Видео

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отказался комментировать свое будущее в национальной команде после вылета из раунда плей-офф отбора к чемпионату мира-2026. Наставник "сине-желтых" отметил, что решение будет принято после товарищеского матча с Албанией 31 марта.

Видео дня

Об этом Ребров, явно нервничая, заявил во время пресс-конференции, видео которой опубликовано на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ). Отвечая на вопрос о том, что он готов продолжить контракт с УАФ, тренер сборной отметил, что ему предстоит встреча с главой УАФ Андрея Шевченко.

"Глаза, отрывайте глаза от телефона. Я думаю, вы сами можете об этом спросить. Я уже прокомментировал после игры со Швецией то, что происходит. Мне нужно встретиться после этой игры с Албанией с президентом УАФ и решить все. Поверьте мне, мы решим. Все будет сделано как можно лучше для нашей страны и команды", – сказал Ребров.

Напомним, что после поражения Украины от Швеции в полуфинале стыков ЧМ-2026 тренер "сине-желтых" не стал немедленно подавать в отставку. Своими словами он в буквальном смысле взбесил болельщиков, которые набросились на него с жесткой критикой.

Как сообщал OBOZ.UA, журналисты назвали тренеров, которые могут заменить Сергея Реброва на посту наставника сборной Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!