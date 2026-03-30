Хочет продлить контракт: медиа раскрыли планы Реброва в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров готов продолжить работу с национальной командой, несмотря на невыход "сине-желтых" на чемпионат мира-2026. Специалист якобы не получил предложений от клубов, поэтому рассматривает возможность подписания нового соглашения с национальной ассоциацией (УАФ).

Об этом информирует Telegram-канал "Динамо Киев Inside". По его данным, агенты Реброва уже довели свою позицию до руководства УАФ. Наставник, чей контракт действует до лета, не выполнил задачу выхода на мундиаль, проиграв в полуфинале плей-офф ЧМ-2026 Швеции, но не против пойти на следующий цикл.

При этом пока неизвестна позиция УАФ. Сразу после игры со шведами президент ассоциации Андрей Шевченко пообещал провести анализ и принять лучшее решение для будущего сборной.

К слову, сам Ребров не стал немедленно подавать в отставку после вылета украинской национальной команды из стыковых матче ЧМ-2026. Своими словами он в буквальном смысле взбесил болельщиков, которые набросились на него с жесткой критикой.

Отметим, что 31 марта сборная Украины проведет товарищеский матч с Албанией. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

