'Непонятно почему': Шовковский назвал проблему 'Динамо', на которую 'нельзя закрывать глаза'

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский согласился с мнением критиков о том, что его подопечные в последних матчах начинают набирать обороты только в случае возникновения проблем. По словам наставника "бело-синих", внимание игроков постоянно обращают на эту ситуацию, однако пока это не дает плодов.

Об этом Шовковский заявил после победы "Динамо" над "Зриньски" в Лиге конференций, информирует официальный сайт киевлян. Легендарный вратарь подчеркнул, что футболисты его команды в первые 15 минут игры показали очень слабый уровень и лишь после ряда опасных моментов у своих ворот сумели взять ход встречи под своей контроль.

"Мы стараемся всегда об этом говорить, всегда акцентировать на этом внимание, акцентировать на разумной агрессии. Но действительно получается так, что только после каких-то событий на поле команда просыпается. Мы замечаем, повторяем, акцентируем, делаем целенаправленные действия на это, но, скажу честно, иногда даже непонятно, почему так получается. Действительно, это уже как реальная проблема. Закрывать глаза на это нельзя", – сказал Шовковский.

