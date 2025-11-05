'Плохи наши дела': легенда 'Динамо' вынес суровый вердикт команде Шовковского

Легендарный футболист и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо признался, что не видит ни малейших причин надеяться на хорошие результаты команды в ближайших матчах. Накануне игры с боснийским "Зриньски" в Лиге конференций опытный специалист подчеркнул, что ожидает поединка без особого оптимизма.

Об этом Сабо заявил в комментарии порталу Meta.ua. Бывший наставник "бело-синих" и национальной сборной Украины отметил, что динамовцы сегодня не отличаются характером, а также командной сплоченностью. Кроме того, он негативно оценил использование ветерана Андрея Ярмоленко на позиции форварда.

"Этот поединок я жду без оптимизма. Очень слабо выглядят динамовцы на международной арене. У футболистов "Динамо" нет характера. Что касается Ярмоленко. Я уважаю Андрея как человека и как футболиста, но годы берут свое. Он три матча играет нападающим, но очень редко встречается с мячом. Впрочем, замены ему нет. Почему? Потому что более талантливые исполнители уезжают за границу. Плохи наши дела. Перспектив у команды я не вижу. Нет такой игры в исполнении "Динамо", чтобы было хоть за что-то зацепиться", – сказал Сабо.

Напомним, "Динамо" провально стартовало в Лиге конференций, проиграв английскому "Кристал Пэлас" и турецкому "Самсунспору" с общим счетом 0:5.

Как сообщал OBOZ.UA, на минувших выходных "Динамо" со скандалом проиграло донецкому "Шахтеру" в национальном чемпионате. После игры президент киевлян Игорь Суркис выступил с резким заявлением.

