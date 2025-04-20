Непобедимый украинский супертяж за 2 раунда нокаутировал соперника в Эр-Рияде. Видео

Небитый украинский боксер грузинского происхождения Цотне Рогава (10-0, 7 КО) добился уверенной победы на старте Гран-при WBC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), нокаутировав австралийца Льюиса Кларка (6-2, 3 КО) во втором раунде.

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С первых секунд Рогава захватил инициативу и плотно прижал соперника к канатам, обрушив на него серию мощных ударов по корпусу. Кларк почти не отвечал и только пытался выжить в раунде.

Во втором раунде один из пропущенных ударов в корпус оказался слишком тяжёлым – австралиец оказался на канвасе, и судья начал отсчёт. Хотя Кларк поднялся и продолжил бой, украинец окончательно дожал его ближе к концу трёхминутки, после чего рефери вмешался и остановил поединок.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 сентября Рогава завоевал вакантный титул чемпиона США по версии WBC. На ринге Pacific Palms Resort в Лос-Анджелесе (США) 30-летний уроженец Зугдиди победил местного бойца Александра Флореса (19-5-1, 17 КО) единогласным решением судей 98-91, 97-93 и 99-90.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 апреля Рогава (7-0, 7 КО) не оставил шансов американскому гейткиперу Джесси Брайану (21-9-2, 16 КО).

Свой предыдущий бой Рогава провел 24 марта. Тогда для победы над американским джорнименом Антонио Брауном (8-5, 8 КО) украинцу хватило одной минуты.

Напомним, что свою профессиональную карьеру Рогава начал 11 апреля 2021 года.

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