Непобедимый украинский супертяж выиграл чемпионский бой в США

Чемпион WBC International в супертяжелом весе Андрей Новицкий (13-0, 10 КО) добыл очередную досрочную победу на профессиональном ринге. 29-летний уроженец Одессы на площадке отеля Memorial Hall в Мелроузе (штат Массачусетс, США) единогласным решением судей победил 33-летнего местного боксера Шона Лафери (14-5, 8 КО).

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С первых минут украинец доминировал в ринге, но удосрочить соперника не смог. Схватка не была конкурентной, хоть и продлилась все 10 раундов. Андрей уверенно победил на картах судей: 99-91 и дважды 100-90.

Как сообщал OBOZ.UA, свой чемпионский пояс Андрей завоевал в конце июля этого года. Наш соотечественник нокаутом победил 35-летнего местного боксера Кита Райделла Мейса-младшего (15-3, 14 КО).

До этого Новицкий добыл юбилейную десятую победу на профессиональном ринге, в андеркарте шоу Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) и Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО) эффектно нокаутировав Хуана Торреса (11-6-1, 4 КО) из США.

17 февраля Новицкий нокаутом победил 38-летнего местного боксера Бобби О’Бэннона (10-7, 10 КО).

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