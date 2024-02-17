Небитый украинский супертяжеловес победил редчайшим 'стоячим' нокаутом во 2-м раунде. Видео

Известный украинский супертяж Андрей Новицкий (9-0, 8 КО) добыл очередную досрочную победу на профессиональном ринге. 28-летний уроженец Одессы на ринге отеля Memorial Hall в Мелроузе (штат Массачусетс, США) нокаутом победил 38-летнего местного боксера Бобби О’Бэннона (10-7, 10 КО).

8-раундовый бой против американца, не выходившего в ринг с 2013 года, завершился уже во 2-й трехминутке. После мощного бокового О’Бэннон попал в так называемый стоячий нокаут.

Пропустив удар, боксер из США несколько секунд стоял, не осознавая, что происходит, а затем как подкошенный рухнул на канвас. Рефери моментально остановил поединок.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Новицкий (7-0, 6 КО) в США досрочно победил 38-летнего представителя Колумбии Сантандера Сильгадо (32-17, 26 КО).

15 июля прошлого года Андрей Новицкий в великолепном стиле победил на шоу бокса в Нью-Гэмпшире, США.

Напомним, что Новицкий дебютировал на профессиональном ринге в феврале этого года, победив бразильского джорнимена Габриэля Агилару Косту (1-4, 0 КО).

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