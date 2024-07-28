Непобедимый украинский супертяж нокаутом в первом раунде выиграл чемпионский бой. Видео

Известный украинский супертяж Андрей Новицкий (12-0, 10 КО) добыл очередную досрочную победу на профессиональном ринге. 29-летний уроженец Одессы на ринге отеля Memorial Hall в Мелроузе (штат Массачусетс, США) нокаутом победил 35-летнего местного боксера Кита Райделла Мейса-младшего (15-3, 14 КО) и завоевал вакантный титул чемпиона WBC International.

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Наш соотечественник осторожно начал бой, не форсируя события и "фехтуя" джебом. Американец попытался ответить, но пропустил две двойки подряд, улетел в угол, где Новицкий довел дело до нокдауна.

Райделл Мейс поднялся, но лишь для того, чтобы через несколько секунд вновь пропустить правый прямой и упасть на канвас. Боец из США не смог подняться до того, как рефери окончил счет.

Как сообщал OBOZ.UA, свой крайний бой Андрей провел 15 июня. на площадке Shelby Co Fairgrounds в Шелбивилле, США украинец единогласным решением судей победил Джексона дос Сантоса (22-16, 20 КО) из Бразилии (79:70, 78:71, 79:69).

До этого Новицкий добыл юбилейную десятую победу на профессиональном ринге, в андеркарте шоу Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) и Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО) эффектно нокаутировав Хуана Торреса (11-6-1, 4 КО) из США.

17 февраля Новицкий нокаутом победил 38-летнего местного боксера Бобби О’Бэннона (10-7, 10 КО).

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