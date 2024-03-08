Украинский супертяж открыл шоу Джошуа – Нганну победой нокаутом. Видео

Украинский представитель супертяжелого веса Андрей Новицкий (10-0, 9 КО) добыл юбилейную десятую победу на профессиональном ринге. 28-летний уроженец Одессы в андеркарте шоу Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) и Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) эффектно нокаутировал Хуана Торреса (11-6-1, 4 КО) из США.

Новицкий вышел на ринг в первом поединке вечера. Украинец умело использовал свое значительное превосходство в габаритах и вел бой с первых секунд. Наш соотечественник не только старался давить на 37-летнего ветерана весом, но и выстраивать комбинации.

В третьем раунде превосходство Новицкого стало впечатляющем и очевидным. Торрес начал пропускать все больше ударов, хотя продолжал улыбаться и демонстрировать сопернику и рефери, что готов держать попадания в голову и продолжать поединок.

Однако за 28 секунд до гонга украинцу удалася правый прямой точно в голову Торресу. Удивительно, но тот не повалился на канвас, а присел на колено. Однако американец не смог подняться на счет 10 и рефери зафиксировал победу Новицкого.

Таким образом, Андрей в очередной раз закончил поединок досрочно. Единственным, кто смог выстоять против нашего соотечественника остается бразилец Рафаэль Де Соуза.

Как сообщал OBOZ.UA, российского боксера первого среднего веса Магомеда Курбанова (25-0, 13 КО) не допустили к поединку против Исраила Мадримова (9-0-1, 6 КО) в андеркарте боя Джошуа – Нганну.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!