Непобедимый украинский супертяж досрочно выиграл бой с четырьмя нокдаунами. Видео

Знаменитый украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (21-0, 18 КО) победил техническим нокаутом 39-летнего американского джорнимена Кита Барра (21-16-1, 8 КО). Бой на вечере бокса в Texas Troubadour Theatre (Нешвилл, США) завершился досрочно.

Поединок для 29-летнего киевлянина стал легкой прогулкой. Сиренко использовал разнообразные удары, работая как по голове оппонента, так и по корпусу. Атаки на "нижние этажи" особенно хорошо удавались украинцу.

Коронными апперкотами Сиренко смог отправить соперника в нокдаун в каждом из первых трех раундов. В 4-й трехминутке после 4-го падения судья не выдержав, остановил встречу.

Как сообщал OBOZ.UA, Владислав Сиренко не боксировал с декабря 2021 года и возобновил свою профессиональную карьеру в апреле этого года. Украинский супертяж на ринге в США победил техническим нокаутом местного бойца Деона Ронни Хейла (5-18-1, 4 КО).

До этого свой крайний бой Сиренко провел в декабре 2021 года. На ринге в Броварах Влад в 6-м раунде нокаутировал соотечественника Андрея Руденко (36-7, 22 КО).

Ранее Владислав Сиренко в эффектном стиле добыл победу в поединке против россиянина Александра Устинова (36-5-1, 27 КО). Поединок, который прошел в столице Франции Париже, был завершен уже в первом раунде.

Отметим, что Сиренко не раз заявлял, что российским спортсменам нет места в нормальном обществе.

В интервью в июне 2022 года Владислав признался, что 24 февраля разделило его жизнь на до и после. Он прекрасно помнит тот день, "когда начался этот ужас".

В марте 2023-го Сиренко назвал геноцидом соотечественников "военную спецоперацию" Путина в нашей стране. Он призвал делиться в сети информацией о военных преступлениях России в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!