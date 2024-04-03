Непобедимый украинский супертяж вернулся в ринг и победил скоростным нокаутом. Видео

Знаменитый украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (20-0, 17 КО) на вечере бокса в Texas Troubadour Theatre (Нешвилл, США) победил техническим нокаутом 40-летнего американского джорнимена Деона Ронни Хейла (5-18-1, 4 КО). 29-летний киевлянин, который не боксировал с декабря 2021 года, возобновил свою профессиональную карьеру.

6-раундовый поединок прошел лишь половину дистанции. В третьей трехминутке наш соотечественник зажал оппонента в угол, став методично избивать его боковыми ударами по корпусу. Хейл пытался уйти в глубокую оборону, но апперкот от украинца вынудил его взять колено.

Пока судья отсчитывал нокдаун, боец из США так и не смог подняться.

Свой крайний бой Сиренко провел в декабре 2021 года. На ринге в Броварах Влад в 6-м раунде нокаутировал соотечественника Андрея Руденко (36-7, 22 КО).

До этого Владислав Сиренко в эффектном стиле добыл победу в поединке против россиянина Александра Устинова (36-5-1, 27 КО). Поединок, который прошел в столице Франции Париже, был завершен уже в первом раунде.

Как сообщал OBOZ.UA, Сиренко не раз заявлял, что российским спортсменам нет места в нормальном обществе.

В интервью в июне 2022 года Владислав признался, что 24 февраля разделило его жизнь на до и после. Он прекрасно помнит тот день, "когда начался этот ужас".

Ранее Сиренко назвал геноцидом соотечественников "военную спецоперацию" Путина в нашей стране. Он призвал делиться в сети информацией о военных преступлениях России в Украине.

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