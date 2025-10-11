Во втором раунде! Непобедимый украинский боксер-чемпион выиграл бой с четырьмя нокдаунами. Видео

Украинский боксер легкого веса Ярослав Харциз (8-0, 6 КО) одержал эффектную победу в Киеве, продлив свою беспроигрышную серию до восьми боев. В андеркарде поединка Виктора Постола с Алехандро Мойей участник Олимпийских игр-2020 встретился с аргентинцем Франко Андресом Кахалем (7-5-1, 2 КО) и разобрал соперника за два раунда.

28-летний уроженец Харькова четыре раза отправил Кахаля в нокдаун, полностью доминируя на ринге. После очередного падения аргентинца рефери принял решение остановить бой, зафиксировав уверенную победу украинца техническим нокаутом.

В 2017 году Ярослав Харцыз стал победителем чемпионата Украины по боксу среди мужчин до 22 лет в весовой категории до 64 килограмм.

Напомним, что Ярослав активно строит карьеру в профессионалах и 7 июня буквально снес своего соперника Дастана Садуулы (12-3, 12 КО) из Казахстана, выиграв техническим нокаутом в первом раунде.

Но и не ставит крест на участии в Олимпиаде-2028. Тренироваться бойцу сейчас приходится в Ивано-Франковске, поскольку его Харьков находится под постоянными ударами российских оккупантов.

