'Во Франковске не понимают, что такое война': известный боксер из Харькова рассказал о ситуации в городе, пьедестале Олимпиады-2028 и боях за пояса в профи

Участник Олимпийских игр-2020 Ярослав Харциз (7-0, 6 КО) сейчас активно строит карьеру в профессионалах и в последнем поединке 7 июня буквально снес своего соперника Дастана Садуулы (12-3, 12 КО) из Казахстана, выиграв техническим нокаутом в первом раунде. Но и не ставит крест на участии в Олимпиаде-2028. Тренироваться 28-летнему бойцу сейчас приходится в Ивано-Франковске, поскольку его Харьков находится под постоянными ударами российских оккупантов.

Видео дня

В разговоре с OBOZ.UA Ярослав рассказал о ситуации в родном городе, где, несмотря на всю опасность, остается мать, мысли об Олимпийских играх-2028 в Лос-Анджелесе и планах в профессионалах.

"Какие ближайшие цели в профессиональном боксе? Боксировать, становиться лучше, чтобы оппозиция росла. И потихоньку двигаться к поясам. Я думаю, что с 10-го поединка можно о чем-то говорить с промоутером. Думаю, что и сам промоутер будет что-то предлагать. Я готов к поясам, но еще надо немного чувствовать ринг", - считает Харцыз.

Также в будущем харьковчанин хотел бы встретиться с американцем Кейшоном Дэвисом - чемпионом мира по версии WBO в легком весе. И считает, что через год-два будет готов к этому противостоянию.

В разговоре с Ярославом мы также затронули тему олимпийского бокса, ведь харьковчанин участвовал в Играх-2020 в Токио и был очень близок к тому, чтобы отобраться и в Париж-2024, но в отборочной схватке уступил раздельным решением судей кубинцу Эрисланде Альваресу. Хотя на тот момент главный тренер сборной Украины Дмитрий Сосновский отметил, что Харцыз точно не проиграл тот бой.

"В любительском боксе я пока не соревнуюсь. Но впереди Лос-Анджелес-2028. Сейчас мы сосредоточились на профессиональном боксе, но до Олимпиады в США еще три года. И я не знаю, что будет дальше. Сейчас мы отдаем все свое внимание профессиональному рингу. Но говорить, что я полностью ушел из любительского, не хочу. Время покажет", - отметил спортсмен.

Однако Харциз внимательно следит за боксерами в его весовой категории: "Сейчас там Даниил Заморило, которому я проиграл на чемпионате Украины. Он стал первым номером, но недавно изменились весовые категории. Сейчас 63,5 кг вычеркнули, сделали 65. Поэтому лидер с 67 кг перешел в 65. И еще будет решаться. Но они хорошие боксеры".

Для самого Ярослава достаточно комфортно, что категория стала тяжелее на полтора килограмма: "65 для меня нормально. Я - немаленький. И в 65, думаю, мне удобнее".

На самом деле харьковский боксер хотел бы не просто принять участие в Олимпийских играх: "Хотелось бы стоять на пьедестале. Потому что на последнем лицензионном турнире перед Парижем-2024 в Таиланде я проиграл Альваресу, который потом стал первым на Олимпиаде. И проиграл со счетом 3:2. Очень конкурентный был бой".

"Поэтому я понимаю, что могу еще сделать. И это не какая-то фантастика для меня, а реальность. Я могу стоять на олимпийском пьедестале. Поэтому, конечно, хотел бы еще выступить. Жаль, что так произошло в Таиланде? Все сложилось, как надо. Я не жалею ни о чем", - добавил Харциз.

Ярослав родом из Харькова, где и начал заниматься боксом, но после полномасштабного вторжения РФ живет и тренируется в Ивано-Франковске.

"До последнего боя готовился в Ивано-Франковске. Тренер приехал ко мне уже на последние 10 дней, потому что в Харькове сейчас очень сильные обстрелы. Каждый день почти. И дроны летают, и шахеды, и ракеты. Поэтому там неспокойно, нет возможности нормально готовиться. Ну и опасно. Но мой тренер Виталий Знак живет в Харькове, у него там свой зал, он тренирует людей, детей", - рассказал Ярослав.

Сам боксер в Харькове сейчас бывает нечасто: "Потому что постоянно тренируюсь, а там, как я сказал, неспокойно, возможности готовиться не очень много. Поэтому езжу, когда что-то надо. Когда были какие-то документальные дела или увидеться с мамой, ведь она осталась в Харькове. Слава Богу, пока все хорошо".

По словам Ярослава, выезжать из Харькова мама не хочет, несмотря на постоянные таки российских оккупантов.

"Родной город, любит его. Хочет быть там. Не уговаривал? Ну, мама взрослая, женщина. Я ей предлагал уехать - не хочет. И я ее понимаю. Дом - это есть дом. Не хочешь никуда уезжать из него. И я думаю, что все будет хорошо", - добавил Харцыз.

Боксер отметил, что жизнь во время полномасштабной войны в Харькове и Ивано-Франковске колоссально отличается.

"Это очень сильно ощущается, поскольку только приезжаешь в Харьков, и такая напряженность, город серый. Хотя парки, улицы - все очень красиво, чисто. Вечером все горит, люди очень много делают для этого города. Но когда раздается сирена, то ты понимаешь, что это не просто сирена, это что-то летит, взрывы. Это две разные реальности", - рассказал Ярослав.

"В Ивано-Франковске люди не понимают, что такое война. И я считаю, что это хорошо. Потому что здесь ничего хорошего нет, когда ты живешь в войне", - уверен спортсмен.

Организовывать соревнования в Украине во время войны, по мнению Харциза, неспокойно. Но организация всегда на высшем уровне: "Очень классно ребята делают это. Большое спасибо Владу Елисееву, что делает такие шоу, в которых ты чувствуешь, что бокс живет в Украине. И ходит много людей. А когда выходишь в ринг, то, прежде всего, ты думаешь, что все будет хорошо. Настраиваешься на какие-то хорошие события. Не думаешь о том, что что-то может пойти не так".

"Болельщики? Вы же понимаете, что все привыкли к тому, что происходит. Ведь жизнь продолжается. Конечно, можно сказать, что нельзя это делать. А с другой стороны - когда жить? Не знаю. Двоякая ситуация. И каждый сам решает, на что он идет, когда понимает, что может быть опасность", - считает боксер.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что у Ломаченко отобрали чемпионский пояс и отдали его боксеру, который разгромно побил россиянина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!