Непобедимый 'Нигерийский Кличко' победил нокаутом и бросил вызов Усику. Видео

Нигерийский супертяжеловес Айк Ибеабучи (21-0, 16 КО), которого прозвали "Нигерийским Кличко" за мощный стиль и амбиции, а также стремление побить легендарный рекорд Джорджа Формана, официально возобновил карьеру. В своем первом бою с 1999 года 52-летний боец разгромил 40-летнего соотечественника-джорнимена Идриса Афинни (18-9-2, 15 КО).

Видео дня

Поединок завершился техническим нокаутом после 3-го раунда, когда Афинни не выдержал темпа боя и отказался продолжать драться.

Сразу после победы Ибеабучи броси вызов чемпиону WBC, WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усик (24-0, 15 КО).

В конце 1990-х Ибеабучи считался восходящей звездой дивизиона: он одержал 20 побед (15 нокаутом), побеждал Дэвида Туа и отправлял в нокаут Криса Бёрда, однако в 1999 году оказался за решёткой и лишился шанса на титул.

Тогда еще 26-летний Ибеабучи получил приговор суда за избиение с намерением совершить преступление и попытку сексуального насилия.

В 2015-м он вышел на свободу и собирался вернуться в ринг, но спустя год вновь оказался за решеткой за нарушение условий условно-досрочного освобождения. Окончательно нигериец освободился лишь в 2020 году. Его признали неподсудным из-за биполярного расстройства.

Чтобы побить рекорд, нигериец должен будет победить действующего абсолютного чемпиона Александра Усика, который недавно нокаутировал Даниеля Дюбуа. Сам Ибеабучи называет украинца "временным хранителем" своих поясов.

"Усик держит мои пояса тёплыми. Они на время у него в аренде, и он не заплатил данегельд. Его нельзя будет защитить", — подчеркнул боксёр.

[Данегельд (от англ. Danegeld) – это исторический термин из средневековой Англии: так называли "дань" или "выкуп", который англосаксы платили викингам, чтобы те не разоряли их земли, – ред.]

Путь к бою с Уcиком будет долгим – Ибеабучи предстоит заработать место в рейтингах, что в 50-летнем возрасте ещё никому не удавалось.

Справка: Джордж Форман стал чемпионом мира в 1994 году, победив Майкла Мурера в 45 лет — это рекорд, который Ибеабучи намерен превзойти. 22 марта этого года Форман скончался в возрасте 76 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!