Умер легендарный боксер-чемпион, рекорд которого хотел побить Кличко

Джордж Форман, двукратный чемпион мира в тяжелом весе и олимпийский чемпион, чье противостояние с Мохаммедом Али достигло кульминации в знаменитом бою "Грохот в джунглях", скончался в пятницу, 21 марта, сообщает Instagram-аккаунт, посвященный Форману. Легендарному американскому боксеру было 76 лет.

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"Наши сердца разбиты. С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине нашего дорогого Джорджа Эдварда Формана-старшего, который мирно ушел из жизни 21 марта 2025 года в окружении родных. Он был преданным проповедником, любящим мужем, заботливым отцом, гордым дедом и прадедом. Его жизнь была отмечена непоколебимой верой, смирением и целеустремленностью. Олимпиец, гуманист и двукратный чемпион мира в тяжелом весе, он пользовался огромным уважением — человек дисциплины, убеждений и защитник своей репутации, который неустанно боролся за доброе имя своей семьи", – говорится в некрологе.

Легенда бокса

Джордж Форман был одним из самых мощных панчеров в истории бокса. Уже в своем 25-м любительском бою он завоевал олимпийское "золото", разгромил одного из величайших тяжеловесов Джо Фрейзера и дважды защитил чемпионский титул, прежде чем в 1974 году встретился с Али в Киншасе (Заир, ныне Демократическая Республика Конго).

Кроме бокса, Форман добился успеха и в бизнесе. Его гриль "George Foreman Lean Mean Fat-Reducing Grilling Machine", представленный в 1994 году, разошелся тиражом более 100 миллионов экземпляров по всему миру.

Форман одержал победу над советским боксером Йонасом Чепулисом на Олимпийских играх 1968 года в Мехико, что стало началом его профессиональной карьеры. Однако его празднование тоже запомнилось: он размахивал маленьким американским флагом по всему стадиону. Это произошло всего через 10 дней после того, как его соотечественники Томми Смит и Джон Карлос подняли кулаки в знак поддержки движения Black Power на пьедестале.

Сам Форман позже вспоминал:

"Когда я вошел в Олимпийскую деревню, увидел нескольких спортсменов, похожих на меня. Я подошел к ним, но они не говорили по-английски. Тогда я понял, что нас может объединять только цвета национального флага. Я поднял флаг, чтобы они знали, что я американец. Все вокруг начали аплодировать, и я поднял его еще выше. Это была единственная причина, по которой он у меня был. Если бы пришлось сделать это снова, я бы взял с собой два флага".

Однако не все дома оценили его поступок.

"Я шел по Лайонс-авеню в Хьюстоне с медалью на шее. Один знакомый подошел, посмотрел мне в лицо и сказал: "Как ты мог сделать это, когда братья (Смит и Карлос) поступили по-другому?" Это... разбило... мое... сердце. Я не ожидал такого".

Путь чемпиона

Вскоре после Олимпиады Форман перешел в профессиональный бокс и выиграл первые 37 боев подряд. В январе 1973 года он встретился с Джо Фрейзером в Кингстоне (Ямайка) и сенсационно отправил чемпиона в нокдаун шесть раз за два раунда, став новым обладателем поясов WBA и WBC.

Форман дважды защитил титул: сначала нокаутировал пуэрториканца Хосе Романа за 50 секунд, а затем победил Кена Нортона, который незадолго до этого выиграл у Али. Эти победы привели к "Грохоту в джунглях" — бою с Али в Заире в октябре 1974 года.

Этот поединок имел не только спортивное, но и политическое значение. Место проведения вызывало споры из-за нарушений прав человека при президенте Мобуту Сесе Секо. В то же время бой стал символом единства чернокожих спортсменов.

Оба бойца получили рекордные на тот момент гонорары по 5 миллионов долларов. Сам бой вошел в историю как один из величайших.

Али использовал тактику, позже названную "rope-a-dope" — он выматывал Формана, уклоняясь от ударов у канатов, а затем в восьмом раунде нокаутировал его. Это стало единственным поражением Формана нокаутом за 28 лет карьеры.

"Я думал, что это будут самые легкие 5 миллионов в моей жизни, — признавался Форман в интервью CNN в 2016 году после смерти Али. — В третьем раунде я нанес ему сильный удар, а он посмотрел на меня так, будто говорил: "Я не собираюсь падать!"

Затем он нанес мне молниеносную двойку, и я оказался на полу. Это изменило всю мою жизнь. Я был подавлен. Но я и не знал, что найду в нем лучшего друга".

Возвращение и вторая вершина

После поражения Форман продолжил боксировать, но в 1977 году неожиданно объявил о завершении карьеры и стал священником.

Однако через 10 лет он вернулся на ринг, несмотря на плохую физическую форму. В 1991 году в 42 года он дрался с 28-летним Эвандером Холифилдом за титул чемпиона, но уступил по очкам.

А в 1994 году он шокировал мир бокса, победив Майкла Мурера и став чемпионом мира в тяжелом весе в 45 лет — спустя 20 лет после поражения Али, установив исторический рекорд. Именно это достижение собирался побить украинец Владимир Кличко, вернувшись в профессиональный спорт.

"Второй раз мне это казалось реальным, — вспоминал Форман. — В первый раз я не верил в это".

Форман окончательно ушел из бокса в 1997 году с рекордом 76 побед (68 нокаутом) и 5 поражений.

Наследие

Форман вырос в бедности в хьюстонском районе Фифт-Уорд. В 16 лет он вступил в программу Job Corps, где встретил наставника Дока Броддуса, который открыл ему путь в бокс.

Позже он запустил собственную линию одежды, вел реалити-шоу и даже назвал пятерых своих сыновей Джорджами.

"Моя мама одобрила бы мою проповедническую деятельность больше, чем бокс", — говорил он в 2024 году.

В 2023 году вышел фильм "Большой Джордж Форман" о его жизни.

"Ты строишь стену, чтобы скрыть свое прошлое, а потом приходится раскрывать все, что ты пытался спрятать. Это нелегко", — признавался Форман.

Трагические и спорные моменты

В 2019 году его дочь Фрида покончила с собой. "Первое воскресенье за 42 года без моей Фриды", — написал он в соцсетях.

В 2022 году две женщины обвинили его в сексуальном насилии в 1970-х. Форман отверг обвинения, а в 2024 году подал в суд с требованием отклонить иск.

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