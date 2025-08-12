Усику бросил вызов непобедимый 'Нигерийский Кличко'

52-летний нигерийский супертяжеловес Айк Ибеабучи (20-0, 15 КО), которого прозвали "Нигерийским Кличко" за мощный стиль и амбиции, а также стремление побить легендарный рекорд Джорджа Формана, заявил о намерении свергнуть чемпиона WBC, WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усик (24-0, 15 КО) и стать самым возрастным чемпионом-тяжеловесом в истории бокса. Свое возвращение он начнёт 23 августа в Лагосе.

Экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Айк Ибеабучи проведёт первый бой за 26 лет — его соперником станет Идрис "Финито" Афини, заменивший Дэнни Уильямса.

В конце 1990-х Ибеабучи считался восходящей звездой дивизиона: он одержал 20 побед (15 нокаутом), побеждал Дэвида Туа и отправлял в нокаут Криса Бёрда, однако в 1999 году оказался за решёткой и лишился шанса на титул.

Несмотря на возраст и многолетний перерыв, боксёр уверен, что находится в лучшей форме, чем в годы своих главных побед.

"Чувствую себя отлично. 26 лет — долгий срок, но я готов побить рекорд Джорджа Формена. Я в лучшей форме, чем тогда, когда побеждал Туа и нокаутировал Бёрда. Всё это время я тренировался физически и ментально. Я самый опасный человек в боксе, и 23 августа вы это увидите", — заявил Ибеабучи в интервью World Boxing News.

Чтобы побить рекорд, нигериец должен будет победить действующего абсолютного чемпиона Александра Усика, который недавно нокаутировал Даниеля Дюбуа. Сам Ибеабучи называет украинца "временным хранителем" своих поясов.

"Усик держит мои пояса тёплыми. Они на время у него в аренде, и он не заплатил данегельд. Его нельзя будет защитить", — подчеркнул боксёр.

[Данегельд (от англ. Danegeld) – это исторический термин из средневековой Англии: так называли "дань" или "выкуп", который англосаксы платили викингам, чтобы те не разоряли их земли, – ред.]

Путь к бою с Уcиком будет долгим – Ибеабучи предстоит заработать место в рейтингах, что в 50-летнем возрасте ещё никому не удавалось.

Справка: Джордж Форман стал чемпионом мира в 1994 году, победив Майкла Мурера в 45 лет — это рекорд, который Ибеабучи намерен превзойти. 22 марта этого года Форман скончался в возрасте 76 лет.

