Искусственный интеллект сказал, установит ли Кличко исторический рекорд в боксе

Легендарный Владимир Кличко (64-5-0-1, 54 КО) имеет все шансы побить рекорд Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса. Результат вероятного камбэка украинского боксера будет зависеть от выбора соперника в знаковом поединке.

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Такой прогноз сделал искусственный интеллект Grok в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Машина отметила, что на стороне Кличко-младшего сыграет его опыт, а также возможная поддержка со стороны нынешней звезды королевского дивизиона Александра Усика (23-0, 14 КО).

"У Владимира Кличко есть реальный шанс побить рекорд Джорджа Формана, если выберет правильного соперника и получит титульный бой при поддержке влиятельных организаторов, таких как Турки Аль аш-Шейх. Его опыт, физическая форма и поддержка команды (в том числе Усика) повышают вероятность успеха. Однако возраст, длительный перерыв создают серьезные вызовы. Без официального анонса боя точный прогноз сделать невозможно, но Кличко демонстрирует серьезное намерение и потенциал для достижения целей", – подытожил ИИ.

Кличко-младший провел свой последний бой в апреле 2017 года, когда проиграл техническим нокаутом Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). До этого он уступил единогласным решением судей Тайсону Фьюри (34-2-1, 24 КО). Украинец и британец должны были провести реванш, но соперник Кличко отказался от него и освободил все пояса.

Ранее стал известен боксер, с которым украинец может выйти на ринг – его он уже побеждал в 2014 году. Отметим, что промоутер Усика Александр Красюк также назвал невозможным поединок его клиента против Владимира. Это не помешало болельщикам назвать своего победителя боя Усик – Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Кличко откровенно рассказал, что с ним произошло во время боя с Энтони Джошуа.

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