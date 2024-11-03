Непобедимый боксер выиграл бой нокаутом и бросил вызов Ломаченко и Беринчику. Видео

Американец Рэймонд Мураталла (22-0, 17 KO) добыл эффектную победу над мексиканцем Хесусом Антонио Пересом (25-5, 18 KO). Поединок в рамках легкого веса в Нью-Йорке завершился досрочно.

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Изначально 27-летний Мураталла захватил центр ринга, раз за разом пробивая оборону соперника мощными боковыми. Развязка наступила во втором раунде.

Перес пропустил левый хук и оказался на канвасе. Он смог встать и продолжить бой, но был явно не в состоянии оказывать сопротивление оппоненту. После ряда пропущенных ударов рефери прекратил одностороннее избиение.

Во время флеш-интервью Мураталла заявил, что готов драться и с Василием Ломаченко и с Денисом Беринчиком.

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