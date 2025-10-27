Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выдал очередной пропагандистский штамп о якобы несправедливом отстранении российских спортсменов от международных турниров. Бывший биатлонист при этом назвал преступную войну РФ против Украины поводом для ненависти к представителям страны-агрессора.

Видео дня

Об этом Васильев заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". По словам приспешника диктаторского режима Владимира Путина, в мировом спорте россиян якобы незаконно лишают права соревноваться, за что функционеры должны быть осуждены и обязаны выплатить компенсации атлетам из РФ.

"Они ненавидели нас еще давно, а сейчас такой повод представился. Люди поражены русофобией. Очень надеюсь, что после возвращения России будет проведено масштабное расследование и судебные разбирательства в отношении тех, кто эти решения принимал. Как минимум их нужно отстранить от спортивной деятельности, как максимум – они должны выплатить компенсации нашим спортсменам", – сказал Васильев.

До этого олимпийская чемпионка в лыжных гонках Вероника Степанова отказалась выступать на ОИ-2026 ради диктатора Владимира Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион Александр Тихонов пожаловался на "безголовое руководство" РФ, которое не ведет себя достаточно агрессивно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!