Чемпион Всемирной боксерской ассоциации (WBA) по азиатскому региону в среднем весе Павел Сосулин (7-0, 2 КО) выразил уверенность в том, что Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) вернется на ринг. По мнению россиянина, Цыганский король, как называют британца, набивает себе цену после двух поражений от Александра Усика (23-0, 14 КО).

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Об этом Сосулин заявил в интервью пропагандистскому телеканалу Russia Today, который из-за санкций прячется под названием RT. 28-летний петербуржец добавил, что третий поединок Фьюри против Усика лишен смысла, в от бой с Тайсона с Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) вызовет огромный интерес.

"Думаю, Тайсон Фьюри блефует. В очередной раз. Поэтому к такому его заявлению все относятся спокойно. Это большой бизнес, в котором большие деньги. Вот они и играют в какие-то игры. В трилогии с Александром Усиком нет смысла. Она попросту неинтересна, в том числе и самому Усику. Он двигается дальше. А вот вывеска Фьюри – Джошуа очень хорошая. В этом раскладе не стоит забывать и про Даниэля Дюбуа", – сказал Сосулин.

13 января Фьюри объявил о завершении карьеры. При этом важно помнить, что он уже дважды делал это. В 2017-м он огласил об уходе из бокса после победы над Владимиром Кличко, а в 2022-м – одолев Диллиана Уайта (30-3, 20 КО). После тех заявлений спустя несколько месяцев Фьюри возвращался на ринг.

В то же время Тайсон уже получил ультиматум от промоутера Эдди Хирна. А папарацци показали, что сейчас происходит с Фьюри после завершения карьеры.

Как сообщал OBOZ.UA, председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх намерен уговорить Тайсона Фьюри возобновить карьеру.

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