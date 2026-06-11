Сборная России по футбола с большой долей вероятности не вышла бы в плей-офф чемпионата мира-2026, если бы принимала в нем участие. Более того, представители страны-агрессорки, скорее всего, даже не прошли отборочный турнир к мундиалю, на котором впервые в истории выступят сразу 48 национальных команд.

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Такое мнение в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт" выразил бывший вратарь московского "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина, который заявлял о том, что у украинцев "ни страны, ни команды не будет", очень критично высказался в адрес своих соотечественников, отметив их откровенно низкий уровень.

"Потолок у нашей сборной невысокий. На чемпионате мира из группы бы не вышли точно. Я не уверен, что квалифицировались бы, даже несмотря на 48 команд. Сейчас на мундиале большинство команд ниже среднего, и наша тоже – ниже среднего", – сказал Кавазашвили.

Ранее в Калининграде после товарищеского матча сборных России и Тринидада и Тобаго на стадионе прозвучала композиция "Гудбай, Америка" в исполнении детского хора.

Как сообщал OBOZ.UA, известный российский тренер Гаджи Гаджиев в патриотичном угаре заявил о величии РФ в футболе и ее скором возвращении в международные соренования.

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