В Калининграде после товарищеского матча сборных России и Тринидада и Тобаго на стадионе прозвучала композиция "Гудбай, Америка" в исполнении детского хора. Сборная России пропускает чемпионат мира 2026 года из-за действующих ограничений со стороны ФИФА и УЕФА.

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Встреча завершилась победой российской команды со счётом 3:0 и стала заключительной в рамках текущего тренировочного сбора под руководством Валерия Карпина. После финального свистка на "Калининград Арене" песню Вячеслава Бутусова "Гудбай, Америка" исполнил детский хор "Радость" Детской музыкальной школы имени Рейнгольда Глиера.

Исполнение сопровождалось видеорядом с фрагментами матчей сборной России на чемпионатах мира разных лет. Зрители увидели архивные эпизоды выступлений команды на мировых первенствах.

В комментариях российские болельщики высмеяли перфоманс, назвав его "испанским стыдом".

Чемпионат мира 2026 года стартует 11 июня в США, Канаде и Мексике. Сборная России не принимает участия в турнире и ранее пропустила чемпионат мира 2022 года, а также чемпионат Европы 2024 года из-за санкций ФИФА и УЕФА. В истории команда выступала на четырёх чемпионатах мира: в 1994, 2002, 2014 и 2018 годах.

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