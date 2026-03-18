Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили отметился абсолютно мерзким высказыванием о потенциальном матче сборных Украины и России. Экс-футболист московского "Спартака", повторяя кремлевские нарративы, размечтался об "освобождении" нашей страны, которое приведет к исчезновению ее и национальной команды.

Об этом Кавазашили заявил в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот выразил уверенность, что проведение такого матча просто невозможно, и с опаской высказался о продолжении агрессивной войны.

"Если будем воевать с Украиной еще пять лет, то это будет катастрофа для нашей страны. А если в течение года освободим Украину – тогда и говорить нечего. Тогда уже ни страны, ни команды не будет. Так что ответ однозначный, матч невозможен", – сказал Кавазашвили.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков цинично заявил о том, что РФ не вторгалась в Украину. А экс-чемпион мира по шахматам и предатель Сергей Карякин стал посмешищем в сети после слов о проведении сборной страны-агрессорки сборов в Крыму.

Как сообщал OBOZ.UA, четыре страны призвали исключить Россию из состава УЕФА и перевести ее в АФК. До этого росСМИ назвали 14 стран, которые категорически выступают против допуска российских команд к турнирам УЕФА.

