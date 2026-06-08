Известный российский тренер Гаджи Гаджиев возмутился решением Европейского футбольного союза (УЕФА) продлить отстранение команд из РФ от своих турниров. Бывший наставник махачкалинского "Анжи" в патриотичном угаре высказался о якобы величии страны-агрессорки в видео спорта №1.

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Об этом 80-летний Гаджиев заявил в интервью порталу Евро-Футбол.ru. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот назвал санкции в отношении российской национальной сборной и клубных команд несправедливыми и неимеющих объективных оснований.

"Понятно, с какими событиями это связано. Европейское сообщество манипулирует этой ситуацией. Я как россиянин понимаю, что футбол в этой ситуации – это инструмент, которым оперирует это евросообщество. Но я думаю, что все равно в ближайшее время все урегулируется. Россия – великая страна, в том числе и в спорте. Все равно нас вернут. Никуда не денутся. И отдельные федерации тоже нас поддерживают, понимая, что это путь в никуда. Ни к чему хорошему он не приведет с точки зрения совместного сосуществования и интереса народов", – сказал Гаджиев.

Президент УЕФА Александер Чеферин выразил сожаление в связи с отстранением российских команд от международных турниров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Словении раскрыли истинное отношение президента УЕФА Александера Чеферина к России.

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