Не устроила 'скромная зарплата'. Коноплянка завершит карьеру и не вернется в Украину – СМИ

Бывший полузащитник сборной Украины, "Днепра" и донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка завершит карьеру, сообщает Футбол24. 34-летний футболист зимой отказался от предложений азиатских нетоповых клубов, которые предлагали "скромную зарплату".

По сообщению СМИ, Коноплянка решил остаться в Лиссабоне, где планирует заняться агентским бизнесом вместе с Романом Зозулей. В настоящее время они работают над получением лицензии, официальную деятельность собираются запустить с лета.

В начале 2022 года Евгений перешел из "Шахтера" в "Краковию", подписав контракт до июля 2023 года. По окончанию соглашения поляки отказались продолжать сотрудничество с украинцем.

Последним клубом Кноплянки был румынский ЧФР Клуж, куда он перешел в июле прошлого года, но так и не смог закрепиться в составе. Получая 20 000 евро в месяц, Коноплянка сыграл всего в 4 матчах, проведя на поле всего 54 минуты.

После скандального ухода ЧФР начал добавлять в новые контракты особый пункт, названый "правило Коноплянки".

Напомним, что за сборную Украины Евгений он провел 87 матчей, забив 21 гол. Последний раз играл в составе "желто-синих" в прошлом году. Коноплянка в матче против Англии (0:2) сыграл одну минуту, заменив на 90-й минуте Тараса Степаненко.

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