Коноплянку назвали 'огромным разочарованием' и расторгли с ним контракт

Румынский футбольный клуб ЧФР официально расстался с украинцем Евгением Коноплянкой. О досрочном расторжении контракта с 34-летним украинским защитником "за взаимным согласием сторон" сообщается на официальном сайте клуба из города Клуж.

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Евгений переехал в румынскую команду летом прошлого года, но так и не смог закрепиться в составе. Получая 20 000 евро в месяц, Коноплянка сыграл всего в 4 матчах, проведя на поле всего 54 минуты.

Владельцу команды Йоану Варге эта ситуация надоела, поэтому он решил расторгнуть контракт с футболистом. Недавно Варга назвал Коноплянку "огромным разочарованием".

"Это была моя ставка, но, к сожалению, она не сыграла. Не может так быть, чтобы перед каждым матчем, на который тебя хочет поставить тренер, ты говоришь, что у тебя болит нога, где то ушибся, еще что-то. Вероятно, ему больше не хочется играть в футбол. Это закрытая тема, зимой расстанемся", - рассказывал Варге в осеннем интервью турецкому изданию Fanatic.

Как сообщал OBOZ.UA, до этого Коноплянка играл в Польше. В начале 2022 года Евгений перешел из "Шахтера" в "Краковию", подписав контракт до июля 2023 года. По окончанию соглашения поляки заявили, не собираются продолжать сотрудничество с украинцем.

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