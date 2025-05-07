Не смог ответить: Трамп обратился к президенту ФИФА из-за отстранения России

Президент США Дональд Трамп признался, что не знал об отстранении сборной России от международных футбольных турниров. Отвечая на вопросы журналистов во время встречи с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино глава Белого дома отметил, что не в курсе ситуации.

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Об этом сообщает издание The Guardian. Трамп обратился к Инфантино и спросил, соответствует ли действительности информация о том, что россиянам запрещено выступать в международных соревнованиях из-за вторжения РФ в Украину. Глава ФИФА подтвердил санкции в отношении агрессоров и выразил надежду на мир.

"Им пока запрещено играть, да. Мы надеемся, что что-то произойдет, что наступит мир, и тогда Россию снова примут обратно", – сказал Инфантино.

Накануне в СМИ появились данные о том, что сборная Бразилии согласилась провести с россиянами товарищеский матча, причем сделать это в РФ. Позже в Бразильской конфедерации футбола (CBF) отвергли эти сообщения, отметив, что в стране не рассматривают сотрудничество с РФ ни в одном виде спорта.

Как сообщал OBOZ.UA, российские журналисты назвали девять стран, которые выступают категорически против возвращения команд из страны-агрессора в турниры УЕФА.

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