'Не слышал об этом до самого боя'. Автор песни, под которую выходил Усик, сделал неожиданное признание

Американский композитор и продюсер Томми Профитт признался, что узнал о выходе Александра Усика под его песню Ave Maria уже после боя на стадионе "Уэмбли". Как рассказал музыкант он не следит за боксом и не знал, что его композиция стала частью одного из самых ярких моментов вечера.

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"Я вообще не слышал об этом до самого боя — узнал уже потом, когда получил сотни комментариев на YouTube от людей, которые нашли песню благодаря эпичному выходу Усика", — признался Профитт в комментарии для Tribuna.com.

По словам автора, он быстро нашёл запись и был поражён масштабом происходящего. Усик вышел на бой против Тайсона Фьюри под драматичную версию Ave Maria в исполнении Профитта — на фоне звучания композиции боксер шёл к рингу перед 80 тысячами зрителей.

"Это невероятная честь — видеть, как мои песни используются в таких моментах. Ради этого я и создаю музыку", — добавил композитор. Он отметил, что такие события для него не менее важны, чем использование его треков в кино и сериалах: это превращается в "саундтрек к жизни".

Профитт также прокомментировал слова Усика, который после боя признался, что Ave Maria его вдохновляет. По словам автора, он закладывал в композицию смесь красоты, ностальгии, духовности и силы — и рад, что эти эмоции нашли отклик в сердце чемпиона.

Напомним, украинец стал первым в истории, кто дважды становился абсолютным чемпионом в эру четырёх поясов. После побед над Фьюри в мае Усик вновь подтвердив статус сильнейшего.

Александр в Лондоне нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, объединив все четыре основных титула.

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