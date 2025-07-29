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"Не слышал об этом до самого боя". Автор песни, под которую выходил Усик, сделал неожиданное признание

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,3 т.
'Не слышал об этом до самого боя'. Автор песни, под которую выходил Усик, сделал неожиданное признание

Американский композитор и продюсер Томми Профитт признался, что узнал о выходе Александра Усика под его песню Ave Maria уже после боя на стадионе "Уэмбли". Как рассказал музыкант он не следит за боксом и не знал, что его композиция стала частью одного из самых ярких моментов вечера.

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"Я вообще не слышал об этом до самого боя — узнал уже потом, когда получил сотни комментариев на YouTube от людей, которые нашли песню благодаря эпичному выходу Усика", — признался Профитт в комментарии для Tribuna.com.

По словам автора, он быстро нашёл запись и был поражён масштабом происходящего. Усик вышел на бой против Тайсона Фьюри под драматичную версию Ave Maria в исполнении Профитта — на фоне звучания композиции боксер шёл к рингу перед 80 тысячами зрителей.

"Это невероятная честь — видеть, как мои песни используются в таких моментах. Ради этого я и создаю музыку", — добавил композитор. Он отметил, что такие события для него не менее важны, чем использование его треков в кино и сериалах: это превращается в "саундтрек к жизни".

"Не слышал об этом до самого боя". Автор песни, под которую выходил Усик, сделал неожиданное признание

Профитт также прокомментировал слова Усика, который после боя признался, что Ave Maria его вдохновляет. По словам автора, он закладывал в композицию смесь красоты, ностальгии, духовности и силы — и рад, что эти эмоции нашли отклик в сердце чемпиона.

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Напомним, украинец стал первым в истории, кто дважды становился абсолютным чемпионом в эру четырёх поясов. После побед над Фьюри в мае  Усик вновь подтвердив статус сильнейшего.

"Не слышал об этом до самого боя". Автор песни, под которую выходил Усик, сделал неожиданное признание

Александр в Лондоне нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, объединив все четыре основных титула.

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