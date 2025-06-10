Лучший бомбардир в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечки был включен в список сайта "Миротворец". Это произошло еще в апреле 2023 года, однако вызвало в России настоящий переполох только сейчас, причем информация дошла даже до Кремля.

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Сооснователь так называемой Putin Team попал в базу за распространение российской пропаганды, продвижение идей российского фашизма, нацизма и антисемитизма. Он также участвовал в антиукраинских пропагандистских мероприятиях.

Кроме того, Овечкин оправдывал агрессию России в отношении нашей страны. Недавно хоккеист встретился с главой Совфеда РФ Валентиной Матвиенко, чье ведомство разрешило диктатору Владимиру Путину использовать свою армию в Украине.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков с безразличием отреагировал на вопросы пропагандистов из РБК по поводу попадания Овечкина в "Миротворец".

"Первое, это не по адресу. Это совсем не к нам. А второе, сейчас легче найти людей, которые не включены в список "Миротворец", поэтому что там обсуждать", – сказал придворный Путина.

В середине мая Овечкин вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли после поражения "Вашингтона" от "Каролины". Россиянин, который перед этим жаловался на украинцев, набрал в серии всего одно очко.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка Светлана Журова требовала от руководства НХЛ "наказывать за бесчинства" украинских болельщиков, которые протестовали против Александра Овечкина.

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