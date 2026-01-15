'В раздевалке звучала Сердючка': олимпийская призерка рассказала, как Украина выиграла историческую медаль, суеверия тренера и что просила у Бога на последних минутах

15 января мужская сборная Украины по гандболу стартует на чемпионате Европы-2026 матчем с норвежцами, а главным нашим достижением в этом виде спорта уже более 20 лет остается женская бронзовая награда Олимпиады-2004. Тогда в Афинах коллектив Леонида Ратнера проиграл лишь один матч – полуфинал Дании, но затем в борьбе за третье место одолел чемпионок мира из Франции. По мнению вратаря той сборной Ларисы Заспы, для финала "сине-желтые" недостаточно верили в свою победу, а на последних минутах бронзовой битвы уже молились.

В разговоре с OBOZ.UA глава Комиссии НОК "Женщины в спорте" и директор Деснянского районного Центра физического здоровья населения "Спорт для всех" вспомнила, как Украина вопреки ожиданиям многих попала на Игры в Афины-2004, а перед матчами в раздевалке всегда играла Сердючка. Также Заспа объяснила, почему никогда не ходила в раздевалку во время перерыва и что помешало выиграть чемпионат мира-2003.

В 2024-м, когда исполнилось 20 лет "бронзе", которая до сих пор остается единственной олимпийской наградой Украины в игровых командных видах, гандболистки встречались онлайн, поскольку не все могли приехать. Но обладательницы исторического достижения, по словам Ларисы, общались в течение трех часов.

– Вспомнили много разных историй, каждая рассказала о себе, потому что уже давно не общались. Получили массу эмоций, договорились хотя бы раз в год так общаться. В принципе, мы поддерживаем отношения между собой. Разговаривала перед нашей встречей с девушками, общалась с Леонидом Анатольевичем. Он – молодец. Конечно, уже достаточно почтенного возраста, но – молодец. Все помнит.

И он этим живет, честно говоря. Мы с ним много вспоминали, и он такой: "Вот можно было бы, а вы там..." А ему говорю: "Леонид Анатольевич, уже ничего нельзя изменить. Мы можем только принять то, что есть. И слава Богу, что так сложилось, как сложилось".

И очень жаль, что пока нет больше наград в игровых видах спорта. Особенно, конечно, душа болит за гандбол. Но надеюсь, что после войны можно будет немножко лучше развивать. Ведь, как и во многих видах спорта, немало детей сейчас уехало, однако мы всегда мы верим в лучшее.

– А какие самые яркие воспоминания остались с той медальной Олимпиады? Как отбирались?

– Ну, вы же понимаете, что никто вообще даже очень приблизительно не верил в то, что мы можем попасть на Олимпийские игры. Правда... Тем более у нас была ну очень сложная подгруппа, куда сразу попали и Румыния, и Норвегия. Поэтому очень сложно было отобраться. А потом как-то так случилось, что мы шли без единого поражения, и оно уже было как снежный ком.

Первая игра в отборе у нас была со сборной Норвегии, если не ошибаюсь. И вот представьте, мы победили Норвегию! Это же вселяет в тебя уверенность! И так в каждой игре, от матча к матчу мы верили в себя, верили, что мы все можем. Если бы, конечно, у нас в команде не заболели пять человек, мы бы, возможно, и выиграли чемпионат мира. Абсолютно это предполагаю (в 2003-м Украина заняла 4 место – Ред.).

И есть еще один момент: знаете, когда люди ставят перед собой задачу, а в то время у нас была цель, попасть на Олимпиаду, и этого достигает, организм как будто выдыхает. А у многих людей, видимо, ресурс был только, ну, вот настолько. И только эту задачу выполнили – все, организм дал сбой, ему нужно было отдохнуть. Это мое такое понимание.

Поэтому у нас был очень сложный путь к этой олимпийской медали. Даже сложнее было получить лицензию, чем, возможно, уже сами Игры в Афинах. Поскольку гандбол был сильнее и развитее в европейских странах. И сама квалификация там намного сложнее из-за команд, которые принимали в ней участие.

Но всегда ценится олимпийская медаль. Ты же не можешь приуменьшить ее значение и сказать: Олимпийские игры – ну, то такое. Нет. Это та эмоция, которую ты не можешь передать словами. Ее нужно только почувствовать.

– В футболе довольно распространено мнение, что уверенность как обороны, так и всей команды, идет от вратаря. А как в гандболе? И как это было на Олимпийских играх? От кого шел тот импульс, кроме тренера, который обладает невероятной энергетикой?

– Я не могу сказать, что у кого-то есть менее ответственное место. Нет. Хотя, конечно, вратарь – это полкоманды. Всегда так говорили. Уверенная игра вратаря, конечно же, придает уверенность всей команде. Когда ты пропускаешь – защита где-то не очень хорошо справилась, а вратарь за тобой стоит, как стена, конечно, это вдохновляет игроков и помогает.

Так же, как и нам, ведь вратари – это очень много психологии. И если, не дай Бог, у тебя что-то не идет, за тебя дорабатывает команда, ну, всегда есть второй вратарь. И у нас в олимпийской команде была Наташа Борисенко. Мне кажется, это был лучший наш тандем. Я могу уверенно сказать, что мы никогда между собой не думали, кто будет первый или второй. Мы спрашивали друг у друга: ты как? Могли между собой договориться.

Мы могли в процессе игры спросить друг друга. Если чувствовалось, что кто-то подплывает. Мол, готова? Ведь не всегда ты можешь быть готова выйти и заменить. Но мы с ней были в настолько замечательном тандеме. Я невероятно благодарна Наташе за поддержку на Олимпийских играх. Я невероятно ей благодарна за то, что она была в моей жизни как коллега.

– Если вспоминать ход самой Олимпиады, были уверены, что преодолеете групповой этап? Что тогда было решающим?

– Думаю, это как я говорила по поводу чемпионата мира: ты же от игры к игре набираешься уверенности. Первый матч выиграли – класс, можем, едем дальше. Второй выиграли – класс, двигаемся дальше. И так ты двигаешься – понемногу, понемногу... Все же происходило не одним днем. И не двумя. Турнир по гандболу длился на протяжении всей Олимпиады – две недели. Поэтому ты должен поддерживать в себе эту уверенность.

И с одной стороны это легче, ведь если, не дай Бог, у тебя как-то не заладилось в начале, то есть возможность проделать это с собой, перенастроиться, восстановиться. А с другой стороны – тебе надо гораздо дольше держать себя в этом состоянии ответственности. От начала и до самого конца. Ты не можешь два дня отработать и – все, выдохнуть, расслабиться. Нет, ты в этом стрессовом состоянии, в этом напряжении находишься в течение двух недель. В этом очень большая сложность.

И это же наши первые Олимпийские игры. До этого у нас не было такой истории, только то, что происходило во времена СССР, а своей истории у сборной Украины не было, когда бы ты мог к кому-то прийти и спросить, мол, а как это? Мы от всех только слышали, что Олимпийские игры – это что-то невероятное, а сам ты не понимаешь, что тебя ожидает.

Лично у меня было невероятное ожидание. Завышенное. И для того, чтобы мне потом с собой справиться, я эти ожидания отпускала и опустила себя до уровня чемпионата Украины – тех игр, в которых я участвовала системно. Мол, это ничего особенного. Я считаю, что Олимпиада – это очень сильное перенапряжение для спортсмена. И для многих, с таким психотипом, как у меня, надо воспринимать так, как будто это просто соревнования.

Возвращаясь к групповому этапу Олимпиады, как и на чемпионате мира, так и здесь, мы шли без поражений. Первое и единственное поражение, которое у нас было единственное в Афинах, это в полуфинале от Дании (20:29). Очень жаль. Но я считаю, что это было чисто психологическое поражение, хотя и достаточно большая разница в количестве мячей. Мы не готовы были психологически на тот момент их побеждать.

– То есть, не верили, что сможете?

– Нет, мы верили. Но не до конца. Это мое личное мнение. Потому что когда ты выходишь уверенный в себе, уверенный, что ты это сделаешь, то ты и сделаешь. Но ведь самое главное – это договориться с собой, нужно поверить, что ты это можешь. Ведь это не то же самое, когда тебе кто-то говорит: "Ты сможешь! Поверь в себя!" А ты идешь такой робкий и тихонечко: "Да, я это смогу..." А на самом деле думаешь: "Ничего я не смогу".

А вот когда ты на самом деле знаешь, что способен на это, то тогда тебе все равно кто перед тобой, какой соперник. Ты выиграешь, потому что уверен, что ты это сделаешь.

– Помните, возможно, что вам говорил Ратнер в тот момент, когда пытался переломить ход того поединка?

– Ну, вратари во время перерыва в раздевалку с другими игроками не ходят, поэтому я не могу рассказать, что говорят тренеры. Это знают только полевые игроки.

– А почему вратари не ходят?

– Не ходим. Это бывает только тогда, когда уже зашквар полный, когда там уже дно-днище, тогда все идут в раздевалку. Но я никогда не ходила в раздевалку. Почему? Потому что там бывает по-разному. И, чтобы не разрушать себя, ты просто остаешься наедине с собой.

– Ну, хорошо, вот вы проиграли полуфинал Олимпиады Дании, как после этого настраивались на бронзовый матч? Ведь борьба еще не закончилась.

– Я вам скажу, что в день матчей с самого первого дня у нас все происходило одинаково. Мне кажется, что все знают, насколько Леонид Анатольевич – суеверен. Поэтому у нас все было четко одинаково с первого дня. Ведь так у нас заведено: если ты выиграл первый матч, так же четко проходит и следующий игровой день.

То есть, мы гуляли до соответствующего домика, делали одну и ту же зарядку. Мы в таком же самом порядке шли друг за другом. В раздевалке у нас всегда перед игрой звучала Верка Сердючка. Вот так четко мы следовали одному и тому же сценарию. Вот такие мы спортсмены суеверные и все делаем так, чтобы, не дай Бог, не спугнуть удачу. Поэтому и перед бронзовым матчем все было так же.

– И ничего такого особо тенер не говорил, ведь это была историческая битва за медаль Олимпиады против чемпионок мира француженок, которым вы уступили в полуфинале ЧМ за год до того?

– Ничего особенного. Возможно, конечно, я что-то не помню. Ведь в отличие от полевых игроков, которые много двигаются, подтанцовывают, я была больше сфокусирована на себе, готовилась молча. А девушки там себе – гей, гай, леле (улыбается). У каждой свои эмоции. Поэтому, возможно, я что-то где-то там и пропустила.

– Когда поняли, что выиграли медаль? Когда пришло это понимание?

– Интрига же тогда сохранялась до самого конца. Расслабиться вообще нельзя было – с самого начала и до финальной сирены. Поэтому до последнего были такие мысли: "Господи, господи, помоги, будь на нашей стороне, ведь мы же столько для этого сделали. Нам как никому это нужно! Они уже чемпионки мира. Зачем это им? А нам это так важно!".

И у нас тогда очень крутая команда была. Вот именно команда! Когда мы настолько поддерживали друг друга. Вообще. У нас не было такого, что кто-то первый, кто-то – второй, ты выходишь в старте, или не выходишь. Был единый сплоченный коллектив. Я этим очень горжусь. И я уверена, что только благодаря этому мы стали бронзовыми призерами Олимпийских игр.

– Как эта награда повлияла на вашу дальнейшую карьеру, жизнь? И повлияла ли вообще?

– Смотрите, медаль – это всегда возможности. У каждого спортсмена есть немало достижений. Как и у меня, ведь я – обладательница Кубка кубков, чемпионка мира среди юниоров. Но когда у тебя есть олимпийская медаль, она всегда стоит над всеми. Вот так сложилось. Это дает тебе что-то большее? Нет. Все зависит от тебя. Насколько ты сможешь воспользоваться своим шансом. Это большой труд, как в рамках спорта, так и вне его.

Сама медаль тебя не будет двигать в твоей жизни. Мы знаем много медалисток, о которых мы просто знаем, что они были. Но для них эта медаль не стала тем трамплином на дальнейшую жизнь, жизнь вне спортивной площадки. Поэтому все зависит от человека.

