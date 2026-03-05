Сборной Ирана по футболу пришлось отказаться от бунта перед игрой Кубка Азии среди женщин. Видео

Футболистки женской сборной Ирана по футболу отказались от бунта на церемонии перед матчем женского Кубка Азии-2026 после того, как ранее стояли молча во время исполнения гимна. Перед встречей 2-го тура с Австралией спортсменки пели государственный гимн и салютовали флагу своей страны, приложив руки к головам, пишет АР.

На старте турнира иранские футболистки в матче против Южной Кореи не исполняли национальный гимн, оставаясь неподвижными во время церемонии. Матч проходил в австралийском Голд-Косте.

Перед игрой с Австралией спортсменки поменяли поведение: они выполнили гимн и приветствовали флаг своей страны.

Представители команды не делали официальных заявлений о причинах молчания ранее, однако наблюдатели отметили, что "футболистки проявили уважение к церемонии" и исполнили гимн, хотя прежде занимали протестную позицию.

Сам матч закончился разгромом иранской команді со счетом 0:4. Австралийские футболистки контролировали ход встречи и уверенно укрепили турнирное положение в группе.

Иранские действия на церемонии с гимном сопровождались массовыми обсуждениями в медиа и среди болельщиков, в том числе акциями в поддержку иранской команды за пределами стадиона.

