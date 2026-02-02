Еще один день погодных испытаний: синоптики сказали, где во вторник будет до -27 градусов. Карта

Во вторник, 3 февраля, погода в Украине будет оставаться холодной с ночными температурами до -27 градусов, а днем будет до 15 ниже нуля. Второй рабочий день на этой неделе пройдет преимущественно без осадков.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. На небе будет малооблачно, в Карпатах и на Закарпатье ночью ожидается небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер будет переменных направлений, его скорость составит 3-8 м/с, говорят синоптики.

Температура воздуха ночью составит 22-27 градусов мороза, днем – 10-15 мороза. На Прикарпатье, юге и юго-востоке страны ночью будет 14-19 мороза, днем 6-11 градусов ниже нуля.

Теплее будет в Крыму – ночью 8-13 мороза, днем 4-9 градусов с минусом, а выше всего столбики термометров поднимутся на Закарпатье – ночью там будет 3-8 мороза, а днем 0-5 градусов тепла.

В Киевской области тоже будет малооблачно, днем и ночью без осадков. На дорогах местами гололедица, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет 22-27 градусов мороза, днем 10-15 ниже нуля. В Киеве ночью 22-24 градуса мороза, днем минус 13-15 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 февраля почти по всей территории Украины сохранятся сильные морозы. Местами столбики термометров покажут до -28 градусов. Ослабления холодов стоит ожидать с четверга, 5 февраля, рассказала синоптик Наталья Диденко.

