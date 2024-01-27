Названа главная интрига боя Усик – Фьюри

Известный британский тренер Адам Бут сделал свой прогноз на поединок за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе между Александром Усиком (21-0, 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). По мнению специалиста, главной интригой противостояния станет то, сможет ли украинец подстроиться под стиль бокса своего оппонента.

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Бут признался, что Александр с момента дебюта в супертяжах очень изменился. Он стал боксером, который выдерживает всю дистанцию в двенадцать раундов.

"Если вы посмотрите на его бой с Чисорой в октябре 2020 года, то заметите, что он изо всех сил пытался сохранить темп в этом бою. Сейчас же прогресс украинца на лицо", – цитирует Адама Бута boxing247.com.

В тоже время британский наставник не скрывает, что всегда отдавал предпочтение Фьюри в противостоянии с Усиком, потому что "он очень большой, очень длинный и может очень хорошо двигаться, как для такого большого человека".

"Он может попытаться победить с помощью грязных приемов, но в то же время будет оставаться таким же длинным и хитрым. Если Фьюри пойдет по правильному пути, то у Усика будут большие проблемы. Особенно, если он выберет правильное время, когда надо двигаться, когда боксировать, а когда обманывать его. Для меня самым интересным будет увидеть, Усик адаптируется к каждому из этих моментом. Это очень увлекательно. Это лучший бой в супртяжелом весе", — подытожил Адам Бут.

Непобедимые боксеры 17 февраля сразятся за чемпионство по версиям WBC, WBA, IBF и WBO впервые в истории эпохи четырех поясов.

25 января стало известно, что битва Усик – Фьюри столкнулась с серьезной проблемой.

Как сообщал OBOZ.UA, победитель исторического боя за абсолютный титул в супертяжелом весе между Фьюри и Усиком получит особенный новый пояс. Непобедимые боксеры 17 февраля сразятся за чемпионство по версиям WBC, WBA, IBF и WBO впервые в истории эпохи четырех поясов.

Бывший чемпион мира в крузервейте, а сейчас аналитик бокса Джонни Нельсон предположил, что этот бой британца и украинца не состоится.

Ранее этот вечер планировался на 23 декабря, но Тайсон Фьюри получил рассечение во время поединка с Фрэнсисом Нганну и противостояние было перенесено. Александр Усик до этого дрался с Даниэлем Дюбуа, где победил нокаутом.

Последним абсолютным чемпионом в хэвивейте был Леннокс Льюис – в 1999-м он владел поясами WBA, WBC и IBF, чего тогда было достаточно для такого звания.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший выразил уверенность, что Александр в бою с Тайсоном столкнется со своей главной проблемой – отсутствием мощного нокаутирующего удара.

1 января суперкомпьютер BETSiE, который спрогнозировал исходы самых главных спортивных событий 2024 года, назвал победителя мегафайта Усик - Фьюри.

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