Назван новый претендент на Зинченко, который стал лишним в 'Арсенале'

Один из капитанов сборной Украины по футболу Александр Зинченко наверняка покинет лондонский "Арсенал" в летнее трансферное окно. Наш соотечественник больше не входит в планы испанского тренера "канониров" Микеля Артеты, который уже принял решение о продаже 28-летнего универсала.

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С предложением о покупке украинца ранее вышел итальянский "Милан". Теперь же, как информирует портал CaughtOffside, к кандидатуре Зинченко вернулся мадридский "Атлетико", которого СМИ связывали с украинцем еще минувшей зимой.

Сообщается, что наш соотечественник провел первый этап переговоров с "матрасниками", которые прошли удачно. При этом испанцы и англичане пока не обсуждали потенциальный переход Александра.

Учитывая то, что украинского футболиста с "канонирами" заканчивается уже через год, его трансферная стоимость не должна составить более 15 миллионов евро.

Напомним, постоянные травмы Александра и наличие сильных конкурентов сделало его лишним в составе "Арсенала". Из-за этого в минувшем сезоне он сыграл 23 матча во всех турнирах, но провел на поле всего 789 минут, причем только одну игру он отыграл от начала до конца.

Как сообщал OBOZ.UA, на минувшей неделе Александр Зинченко отметился двумя голами за сборную Украины на канадском турнире Canadian Shield.

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