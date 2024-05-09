Национальный олимпийский комитет и ФВУ осудили позицию игроков, отказавшихся выступать за сборную Украины по волейболу

В четверг, 9 мая, в Олимпийском доме состоялась встреча президента НОК Украины Вадима Гутцайта и президента Федерации волейбола Украины (ФВУ) Михаила Мельника, на которой обсуждались вопросы представления национальной сборной команды Украины по волейболу на официальных международных соревнованиях. Ряд игроков избегают выступать за национальную сборную команду Украины и считают более приоритетным для себя участвовать в соревнованиях в составе частных клубов.

Представлять Украину на международных соревнованиях и носить сине-желтый цвет на форме – это честь и привилегия для каждого украинского спортсмена.

Член национальной сборной команды Украины олицетворяет лучшие черты нации: свободу, силу и достоинство. Особенно в то время, когда Украина противостоит полномасштабной российской агрессии.

"НОК Украины и Федерация волейбола Украины считают позицию спортсменов недопустимой, поскольку приоритетом является выступление за национальную сборную Украины", – говорится в заявлении НОК в Facebook.

Как сообщал OBOZ.UA, по меньшей мере, шесть лидеров сборной Украины по волейболу отказались приезжать на сборы национальной команды, среди них – два лучших бомбардира Украины в прошлом сезоне.

Михаил Мельник заявил, что несколько игроков сборной шантажировали его из-за кадровых решений. При этом открытого конфликта между руководством сборной и волейболистами нет.

По словам Мельника, главный тренер сборной Украины по волейболу Рауль Лосано находится "в трансе" из-за отказа лидеров "желто-синей" команды приезжать на сборы.

Сам Лосано, комментируя ситуацию в национальной команде, заявил, что находится в шоке.

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