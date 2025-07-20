Насколько хорош Усик после нокаута Дюбуа в 5-м раунде, и что дальше? ESPN назвал украинца величайшим боксером с эпохи Леннокса Льюиса

В субботу, 19 июля, в Лондоне Александр Усик (24-0, 15 КО) нокаутировал Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО) в пятом раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Авторитетный американский спортивный канал ESPN разместил большую статью, где благодаря доминированию в ринге ставит украинца в один ряд с легендами бокса — и, возможно, выше всех за последние 20 лет.

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OBOZ.UA предлагает своим читателям перевод материала, написанного автором издания Ником Паркинсоном.

"Своей блистательной победой над Даниэлем Дюбуа в пятом раунде Александр Усик не просто защитил титулы — он сделал весомую заявку на звание величайшего тяжеловеса со времён Леннокса Льюиса.

Решающим моментом боя стал мощнейший левый хук, после которого Дюбуа рухнул на канвас на глазах у 90 тысяч зрителей на "Уэмбли". До этого Усик уже отправил британца в нокдаун правым ударом — всё это стало частью впечатляющего и практически безупречного выступления украинца.

Теперь Усик абсолютный чемпион мира во второй раз. И если он не проиграет в возможной третьей встрече с Тайсоном Фьюри в 2026 году или в защите титула против Джозефа Паркера, запланированной на конец этого года, его можно будет окончательно назвать лучшим тяжеловесом последнего двадцатилетия. Более того, Усик признан, как лучший крузер за последние 30 лет — с времён Эвандера Холифилда и Дуайта Мохаммеда Кави.

Украинец стал первым абсолютным чемпионом в крузервейте с 2016 по 2018 год, а затем перешёл в супертяжёлый вес, где провёл уже пять защит титула против экс-чемпионов и сильнейших боксёров дивизиона. Он дважды победил Энтони Джошуа, разобрался с Дюбуа, а также уверенно прошёл Фьюри. Усик доказал, что является лучшим среди лучших.

Хотя после их первого боя в 2023 году Дюбуа пытался спорить, что его удар в корпус был легальным, судьи (и большинство экспертов) признали его удар ниже пояса. Тогда украинец выиграл техническим нокаутом в девятом раунде, а в реванше — поставил ещё более убедительную точку.

Кто следующий?

Следующим соперником Усика с большой долей вероятности станет Джозеф Паркер (36-3, 24 КО), которому 33 года. Об этом заявил промоутер Фрэнк Уоррен: "WBO настаивает на том, чтобы Усик сразился с Паркером. Это будет следующий бой".

Хотя Паркер находится на пике формы, он вряд ли сможет бросить вызов Усика. Несмотря на недавние победы над Деонтеем Уайлдером, Чжаном и Баколе, уровень мастерства Усика — его техника, движений и тактическое мышление — на голову выше.

Статистика боя:

Удары Усик Дюбуа Всего нанесено 57 35 Всего выброшено 153 179 Точность 37.3% 19.6% Джебы 21 из 75 (28%) 11 из 104 (10.6%) Силовые удары 36 из 78 (46.2%) 24 из 75 (32%)

Сравнение с легендами

Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа, каждый из которых дважды становился чемпионом, также имеют внушительный послужной список, включая победы над Владимиром Кличко. Фьюри ещё и дважды остановил Уайлдера. Однако именно Усик может похвастаться безупречным рекордом (24-0), 13 победами в боях за титул и золотой медалью Олимпиады-2012.

Даже на фоне братьев Кличко, доминировавших в дивизионе в 2000-х, достижения Усика впечатляют. У Виталия (45-2, 41 КО) было две защиты титула WBO и десять — по линии WBC. У Владимира — 18 защит в рамках второго чемпионского цикла с лучшими победами над Хэем, Поветкиным и Мормеком. Но, несмотря на численное превосходство, Усик имеет более яркие имена в списке поверженных соперников и три абсолютных чемпионства.

Заключение

Усик стал первым признанным абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе после Леннокса Льюиса, который в свою очередь побеждал Холифилда, Тайсона и Кличко. Как и Льюис, Усик начал путь в профи с олимпийского золота, а его наследие — будь то бой с Паркером в 2025-м или трилогия с Фьюри в 2026-м — уже сейчас выглядит самым внушительным со времён Льюиса"

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