Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова отметилась невероятно циничным высказыванием об отстранении российских спортсменов от международных турниров. Бывшая лыжница повторила традиционные нарративы кремлевской пропаганды, потребовав не трогать атлетов, так как они не разбираются в политике.

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Об этом Чепалова заявила в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина, которая оскорбительно высказывается о легендах мирового спорта, сделала вид, что в отношении россиян применили якобы несправедливые санкции.

"Я всегда говорила, что нельзя связывать политику и спорт. Спорт – это отдельная организация, отдельный мир. Без политики соревновались бы спокойно. Спортсмены от социума совершенно отделены, поэтому нас трогать не надо. Мы не знаем, что такое политика. А они там взяли и вставили нас в политику. Вот некоторые спортсмены подумали, что разбираются в ней и говорят без остановки. Бред же. Зачем было все это смешивать?" – сказала Чепалова.

Ранее олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отметился хамством в отношении норвежских лыжников из-за их доминирования в этом виде спорта, обозвав спортсменов из этой северной страны ничтожными.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отказалась извиняться за свои слова о том, что возвращение российских спортсменов в международные соревнования можно ускорить, если "кинуть серьезную бомбу на Лондон".

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