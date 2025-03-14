Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отказалась извиняться за свои слова о том, что возвращение российских спортсменов в международные соревнования можно ускорить, если "кинуть серьезную бомбу на Лондон". Олимпийская чемпионка с нескрываемым цинизмом объяснила свои слова эмоциями из-за якобы несправедливости в отношении РФ.

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Об этом Вяльбе заявила в интервью пропагандистскому телеканалу "Россия 24". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина пожаловалась на "безобразие, которое происходит вокруг всего", а также размечталась о победе РФ в преступной войне против Украины.

"Ну, безусловно, это было сказано на эмоциях. Но я, кстати, не собираюсь извиняться перед кем-то за то, что эти слова были сказаны. Это больше был ракурс на то, что если мы покажем по-настоящему свою силу, то однозначно все это прекратится. Безобразие, которое происходит вокруг всего: и вокруг спорта, и вокруг культуры, и вокруг нашего языка и так далее. Всегда было, есть и будет, что люди боятся силы и уважают сильных. Вот и все. То есть наш финал будет таковым: когда мы закончим с победой СВО (так в РФ позорно называют войну в Украине. – Ред.), тогда все вернется на круги своя", – сказала Вяльбе.

Недавно эта ярая Z-патриотка пожаловалась на то, что страна-агрессорка столкнулась с унижением в вопросе отстранения ее спортсменов от международных соревнований.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион Дмитрий Васильев нелепо попытался поставить под сомнение рекорд норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, который выиграл шесть золотых медалей на чемпионате мира-2025 и перекрыл триумф Елены Вяльбе.

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