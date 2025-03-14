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"Покажем силу. Не собираюсь извиняться": чемпионка ОИ из РФ – о призыве "кинуть бомбу на Лондон"

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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'Покажем силу. Не собираюсь извиняться': чемпионка ОИ из РФ – о призыве 'кинуть бомбу на Лондон'

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отказалась извиняться за свои слова о том, что возвращение российских спортсменов в международные соревнования можно ускорить, если "кинуть серьезную бомбу на Лондон". Олимпийская чемпионка с нескрываемым цинизмом объяснила свои слова эмоциями из-за якобы несправедливости в отношении РФ.

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Об этом Вяльбе заявила в интервью пропагандистскому телеканалу "Россия 24". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина пожаловалась на "безобразие, которое происходит вокруг всего", а также размечталась о победе РФ в преступной войне против Украины.

"Покажем силу. Не собираюсь извиняться": чемпионка ОИ из РФ – о призыве "кинуть бомбу на Лондон"
"Покажем силу. Не собираюсь извиняться": чемпионка ОИ из РФ – о призыве "кинуть бомбу на Лондон"

"Ну, безусловно, это было сказано на эмоциях. Но я, кстати, не собираюсь извиняться перед кем-то за то, что эти слова были сказаны. Это больше был ракурс на то, что если мы покажем по-настоящему свою силу, то однозначно все это прекратится. Безобразие, которое происходит вокруг всего: и вокруг спорта, и вокруг культуры, и вокруг нашего языка и так далее. Всегда было, есть и будет, что люди боятся силы и уважают сильных. Вот и все. То есть наш финал будет таковым: когда мы закончим с победой СВО (так в РФ позорно называют войну в Украине. – Ред.), тогда все вернется на круги своя", – сказала Вяльбе.

"Покажем силу. Не собираюсь извиняться": чемпионка ОИ из РФ – о призыве "кинуть бомбу на Лондон"

Недавно эта ярая Z-патриотка пожаловалась на то, что страна-агрессорка столкнулась с унижением в вопросе отстранения ее спортсменов от международных соревнований.

"Покажем силу. Не собираюсь извиняться": чемпионка ОИ из РФ – о призыве "кинуть бомбу на Лондон"

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион Дмитрий Васильев нелепо попытался поставить под сомнение рекорд норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, который выиграл шесть золотых медалей на чемпионате мира-2025 и перекрыл триумф Елены Вяльбе.

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