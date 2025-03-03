'Ничтожны. Не имеют веса': чемпион ОИ из РФ отметился хамством в адрес норвежцев

Олимпийский чемпион Дмитрий Васильев с присущим для россиян хамством набросился с необоснованными обвинениями на норвежских лыжников. Ярый Z-патриот назвал чемпионат мира-2025 в этом виде спорта "неликвидным и ничтожным" без представителей РФ, обвинив северян в употреблении допинга.

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Об этом Васильев заявил в интервью порталу "Все-ПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина добавил, что все победы норвежцев в отсутствии соперников из России якобы лишены ценности и веса, а вскоре будет раскрыта вся правда о запрещенных препаратах.

"На мой взгляд, дело даже не столько в россиянах, а в том, что те спортсмены, кто под мнимым предлогом заболеваний используют терапевтические исключения, а потом выигрывают медали высочайшего достоинства, просто мошенники. Соответственно, медали их теряют ликвидность. Через какое-то время все равно все узнают, на чем выигрывали эти норвежские спортсмены. Для меня это ничтожные медали, они не имеют никакого веса", – сказал Васильев.

Напомним, что после Олимпийских игр-2014 в Сочи была вскрыта государственная система допинга в России, работу которой, в частности, обеспечивала ФСБ. Ее признавал даже Путин. По итогам расследования, РФ лишили 11 медалей.

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